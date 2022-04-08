Евгений Григоренко хочет вернуться в КХЛ: «Уверен даже, что у меня все получится. Я никогда не был лентяем»

Форвард рассказал о желании вернуться в .

«Многие говорили, что с возрастом взрыв пропадает, но ничего подобного. Даже сейчас, в 29 лет, я чувствую, что взрыв этот есть, он хороший, и молодым я не уступлю.

Хотя я себя не считаю возрастным игроком. Мне 29, но как была у меня скорость, так она и есть. Взрыв помогает обыгрывать защитников один в один, уходить на скорости, плюс катание в детстве поставили.

Все это в совокупности дает неплохой результат, поэтому и чувствую, что я могу вернуться в КХЛ. И уверен даже, что у меня все получится.

Я никогда не был лентяем, в итоге многие на это обращают внимание. И хочется реально зацепиться за КХЛ и играть на том уровне, на котором могу», – сообщил Григоренко.

В КХЛ нападающий играл за магнитогорский «Металлург» (выиграл Кубок Гагарина в 2014 году), «Нефтехимик», «Ак Барс», «Адмирал» и «Северсталь». С его статистикой можно ознакомиться здесь.