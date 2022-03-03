Панарин о том, что Бучневич не забил «Рейнджерс»: «Мы довольны. Шестеркин в основном»

доволен, что Павел Бучневич не забил в игре с «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорк обыграл (5:3).

– Каким было настроение после второго периода, в котором вы пропустили 3 шайбы?

– Немножко были расстроены, конечно. Но тренер сказал правильные слова в раздевалке. И сами ребята не расслабились и переломили игру.

– Вы не проигрываете больше двух матчей подряд с ноября.

– Мы не думаем о цифрах. Две проиграли, три или одну. В каждом матче стараемся играть на сто процентов. Но, конечно, из-за того, что такая статистика получается, у команды закаляется характер. В сложных ситуациях мы можем управлять игрой и зарабатывать важные два очка.

– Вы рады, что предотвратили гол Павла Бучневича?

– Конечно. Когда ребята дружат, всегда есть небольшой поединок в игре. Так что мы довольны. В основном Шестеркин, – сказал форвард .