Панарин о том, что Бучневич не забил «Рейнджерс»: «Мы довольны. Шестеркин в основном»

Артемий Панарин доволен, что Павел Бучневич не забил в игре с «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорк обыграл «Сент-Луис» (5:3).
– Каким было настроение после второго периода, в котором вы пропустили 3 шайбы?
– Немножко были расстроены, конечно. Но тренер сказал правильные слова в раздевалке. И сами ребята не расслабились и переломили игру.
– Вы не проигрываете больше двух матчей подряд с ноября.
– Мы не думаем о цифрах. Две проиграли, три или одну. В каждом матче стараемся играть на сто процентов. Но, конечно, из-за того, что такая статистика получается, у команды закаляется характер. В сложных ситуациях мы можем управлять игрой и зарабатывать важные два очка.
– Вы рады, что предотвратили гол Павла Бучневича?
– Конечно. Когда ребята дружат, всегда есть небольшой поединок в игре. Так что мы довольны. В основном Шестеркин, – сказал форвард «Рейнджерс».