Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. Он 4-й игрок в истории «Торонто», кому это удалось

впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон.

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с (7:3), поразив пустые ворота.

С 50 шайбами в 62 матчах Мэттьюс вернул себе лидерство в гонке снайперов. Он опережает форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на 1 гол.

24-летний американец стал 4-м игроком в истории «Лифс» с 50+ шайбами за сезон.

Рекорд клуба по голам за сезон принадлежит Рику Вэйву (54 в сезоне-1981/82). Он достигал отметки 50 голов еще дважды (52, 1983/84 и 51, 1982/83).

Также это удавалось (53, 1993/94) и Гэри Лиману (51, 1989/90).

В активе Мэттьюса 87 (50+37) очков в 62 матчах сезона.