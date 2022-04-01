Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. Он 4-й игрок в истории «Торонто», кому это удалось

Остон Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон.
Нападающий «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:3), поразив пустые ворота.
С 50 шайбами в 62 матчах Мэттьюс вернул себе лидерство в гонке снайперов. Он опережает форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на 1 гол.
24-летний американец стал 4-м игроком в истории «Лифс» с 50+ шайбами за сезон.
Рекорд клуба по голам за сезон принадлежит Рику Вэйву (54 в сезоне-1981/82). Он достигал отметки 50 голов еще дважды (52, 1983/84 и 51, 1982/83).
Также это удавалось Дэйву Андрейчуку (53, 1993/94) и Гэри Лиману (51, 1989/90).
В активе Мэттьюса 87 (50+37) очков в 62 матчах сезона.