Сергей Светлов: «ЦСКА готов побеждать сегодня. Но если серия затянется, более быстрый СКА может нейтрализовать преимущество соперника»

поделился мнением о серии СКА – (1-2) в Кубке Гагарина.

– ЦСКА, уступая после двух периодов 0:2, уверенно взял у СКА третий матч армейского дерби – 6:2. Сюрприз?

– Перед стартом дерби говорил о том, что СКА реальнее находить свои шансы именно в длинной серии, которой Санкт-Петербургу еще нужно добиться. Все-таки ЦСКА – более опытная и зрелая команда, которая готова побеждать именно сегодня, тогда как в СКА много молодых, которым еще расти и расти.

Но если серия затянется, то более быстрый и маневренный Питер может нейтрализовать преимущество соперника.

В третьем матче СКА достойно отыграл два периода. Но в третьем периоде ЦСКА резко прибавил, на мой взгляд, это был лучший отрезок армейцев Москвы в этом сезоне. СКА не сдавался, сделал рокировку Юханссон – Самонов, потом заменил вратаря на шестого полевого, но результат по делу.

– Переломный момент матча?

– Гол Соркина на старте третьего периода. Чувствуется, что этот молодой игрок действует в связке с таким тонким форвардом, как Попов, набирается у него хитрости. Соркин бросал с нулевого угла, но очень вовремя, поймав вратаря СКА на движении. Просто так такие важные голы не забиваются, это талант.

– 6:2 – перелом в серии?

– Я бы так не сказал. После поражения в первом матче СКА провел домашнюю работу, во второй игре, в общем-то, доминировал и счет сравнял. Та же ситуация была и в серии со «Спартаком», когда за счет деталей Санкт-Петербург прибавлял по ходу серии.

Считаю, что решающие матчи в дерби еще впереди, – заявил бывший тренер клубов .