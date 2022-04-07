Гатиятулин о серии с «Металлургом»: «4-й поединок – самый важный. «Трактору» надо делать то, что приносит нам успех»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Кубок Гагарина Теему Пулккинен Артем Блажиевский Лукаш Седлак Евгений Кулик Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от игры «Трактора» с «Металлургом» в плей-офф КХЛ.

Его команда уступает в серии Кубка Гагарина со счетом 1-2.

– Ждать ли нам ротации в составе в субботу?

– Посмотрим, кто в каком состоянии. Есть день, чтобы подготовиться к следующему матчу и принять решение.

– Помогают «Трактору» полные трибуны?

– Да, очень помогают. На протяжении всего сезона нас поддерживают. Только слова благодарности болельщикам.

– Не было ли дежавю с первым матчем, когда «Трактор» в Магнитогорске проиграл в одну шайбу?

– Соглашусь, важно выполнять игровое задание все 60 минут. Отрабатывать впереди и сзади. Где-то не хватило концентрации, а ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным шайбам. 

– Пара Евгений Кулик – Артем Блажиевский вызывает вопросы, очень много ошибок.

– На сегодняшний день это оптимальный состав. Пропущенный гол или забитый – это не какого-то одного игрока, здесь играет пять хоккеистов на льду, и надо смотреть, кто какие действия совершил.

– Увидим мы Лукаша Седлака или Теему Пулккинена?

– Не могу сказать. Доктора делают все возможное и невозможное. Как только они будут готовы, сразу появятся в составе. 

– Какой позитив можно взять из этого матча и перенести на следующий поединок?

– Это плей-офф, сыгран еще один матч. Впереди четвертый поединок – самый важный. Еще раз провести работу над ошибками, восстановить ребят и выходить делать то, что приносит нам успех, – сказал главный тренер «Трактора».

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