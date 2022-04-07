Гатиятулин о серии с «Металлургом»: «4-й поединок – самый важный. «Трактору» надо делать то, что приносит нам успех»

Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от игры «Трактора» с в плей-офф .

Его команда уступает в серии Кубка Гагарина со счетом 1-2.

– Ждать ли нам ротации в составе в субботу?

– Посмотрим, кто в каком состоянии. Есть день, чтобы подготовиться к следующему матчу и принять решение.

– Помогают «Трактору» полные трибуны?

– Да, очень помогают. На протяжении всего сезона нас поддерживают. Только слова благодарности болельщикам.

– Не было ли дежавю с первым матчем, когда «Трактор» в Магнитогорске проиграл в одну шайбу?

– Соглашусь, важно выполнять игровое задание все 60 минут. Отрабатывать впереди и сзади. Где-то не хватило концентрации, а ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным шайбам.

– Пара Евгений Кулик – вызывает вопросы, очень много ошибок.

– На сегодняшний день это оптимальный состав. Пропущенный гол или забитый – это не какого-то одного игрока, здесь играет пять хоккеистов на льду, и надо смотреть, кто какие действия совершил.

– Увидим мы Лукаша Седлака или ?

– Не могу сказать. Доктора делают все возможное и невозможное. Как только они будут готовы, сразу появятся в составе.

– Какой позитив можно взять из этого матча и перенести на следующий поединок?

– Это плей-офф, сыгран еще один матч. Впереди четвертый поединок – самый важный. Еще раз провести работу над ошибками, восстановить ребят и выходить делать то, что приносит нам успех, – сказал главный тренер .