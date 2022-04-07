Гатиятулин про 1:2 с «Металлургом»: «Трактор» хорошо атаковал, но в 3-м периоде ошибся и получил контратаку»

подвел итоги игры «Трактора» с (1:2) в плей-офф .

– Готовились, разбирали прошлые матчи. Знали сильные стороны соперника, заострили на них внимание.

Неплохо провели первую часть игры. К сожалению, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной обороне и получили контратаку, за что нас и наказали. Претензий по самоотдаче нет.

– Бросалось в глаза, что ваши нападающие поддавливали и вынуждали защитников «Металлурга» ошибаться. Это было стихийно или вы просили сделать акцент на этом?

– Мы и в сезоне так пытались играть. Говорим игрокам, что при любой возможности надо действовать активно. Уделяем внимание и обороне, чтобы не попасть на контратаки.

У нас это получилось, но в третьем периоде мы неправильно вернулись и пропустили контратаку, которая предопределила результат.

– Согласны, что сегодня «Трактору» не хватило инстинкта убийцы: последнего паса, завершающего броска?

– Согласен. Были неплохие моменты, но не хватило завершающего паса или броска. Мы хорошо играли в атаке, создавали моменты, но реализации не хватило, – отметил главный тренер «Трактора».

«Магнитка» перевернула игру за две минуты. «Трактор» подорвался на своем же плане