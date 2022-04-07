Кадейкин о будущем: «В первую очередь разговариваю с «Салаватом Юлаевым». Это приоритет»

рассказал о переговорах о новом контракте с «Салаватом».

– Расскажите, как сейчас обстоят переговоры о вашем будущем?

– В первую очередь я разговариваю с . Это приоритет. Я здесь четыре года. Для меня важно, что в Уфе я постоянно расту, идет положительная динамика.

Все потихоньку. Сначала были разговоры: «Кого вы подписали, это игрок четвертого звена?» Потом они говорили: «Да куда ему во второе звено, нам надо искать другого центра на эту позицию». Сейчас я вижу новые горизонты и цели. Они открываются для меня, и я не собираюсь ни на чем останавливаться.

Потихоньку расти дальше, есть затравка в плане плей-офф, не смогли вытащить серию с «Трактором», поэтому на новый сезон есть мотивация с тех же лидерских позиций решить исход плей-офф в пользу своей команды, – сказал нападающий клуба КХЛ.