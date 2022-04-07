Есмантович о том, что ЦСКА выплатит игрокам по 70 млн рублей премиальных: «Чистый вброс. Решение о сумме принимается в случае победы»

Игорь Есмантович высказался о премиях за победу в Кубке Гагарина.

Он опроверг информацию о том, что ЦСКА выплатит игрокам по 70 млн рублей, если выиграет турнир.

«Информация, которая появилась в прессе о премиальных ЦСКА, – чистый вброс. У нас есть положение о премиальных в клубе, где существуют выплаты только за первое место, то есть никаких других премиальных, кроме как за победу в турнире, у нас быть не может.

Решение о сумме премиальных принимается в случае победы команды в Кубке Гагарина после окончания турнира на заседании наблюдательного совета клуба.

Заранее речь о каких-то конкретных суммах никогда не идет. Сейчас наша задача – сконцентрироваться на матчах финала Западной конференции. Вчера мы сделали один шаг к финалу Кубка Гагарина. Впереди нас ждут непростые игры», – заявил президент ЦСКА.

ЦСКА выплатит игрокам по 70 млн рублей за победу в Кубке Гагарина, СКА – по 15 млн, «Металлург» – по 20 млн («СЭ»)