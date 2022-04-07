Панкратов об игре Попова: «Для молодых это большой стимул – смотреть на Александра и пытаться сделать как он»

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Семен Панкратов подвел итоги матча серии плей-офф против СКА (6:2, 2-1).

«Выходя на третий период, мы верили в свои силы. В раздевалке мы разговаривали о том, что мы правильно играем.

Во втором периоде нам где-то не повезло, что шайба не зашла. Да, был буллит – думаю, это стало отправной точкой, чтобы нам начать действовать.

Мой пас на Александра Попова? Дай бог, чтобы это был не последний такой хороший пас. Вышли 2 в 1, постарался сориентироваться. Хорошо, что так сложилось и забили. Для молодых это большой стимул – смотреть на Александра и пытаться сделать как он, сделать чуть лучше», – сказал нападающий ЦСКА.

41-летний Попов забил три гола в трех матчах серии со СКА

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