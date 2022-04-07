Максим Сушинский: «Овечкин может превзойти достижение Торнтона. Если, конечно, санкции не наложат»

высказался о том, что набрал 1401-й балл в .

В матче с «Тампой» (4:3) капитан забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь на счету Овечкина 1401 (773+628) балл в 1265 играх НХЛ. Он идет на втором месте по этому показателю среди действующих игроков после (1538 очков).

«Конечно, достижение Овечкина очень впечатляет. Два сезона как минимум ему еще понадобится, чтобы превзойти достижение нынешнего лидера.

Если Александр еще два сезона по 80 очков в каждом наберет, то, конечно, должен это сделать. Он может, контракт еще у него будет действовать. Так что шансы есть. Если, конечно, санкции не наложат. Здесь уже мало что от тебя зависит», – сказал чемпион мира.