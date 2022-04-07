Михайлов о результативности Овечкина: «Это с молоком матери – видимо, с детства любил забивать. Такие игроки рождаются не каждый день»

считает великим хоккеистом сегодняшнего времени.

В матче с «Тампой» (4:3) капитан забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он стал 21-м в истории игроком, набравшим 1400 очков.

«Овечкин – великий хоккеист сегодняшнего времени. Надо пожелать Александру крепкого здоровья, чтобы он так же продолжал свою результативную серию на много лет, играл, пока коленки не сотрутся.

Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери – видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», – сказал двукратный олимпийский чемпион.