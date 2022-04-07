Вадим Шипачев: «Спорт должен быть вне политики. Сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры»

считает неполноценными соревнования без российских спортсменов.

28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры. Не знаю, когда мы сможем вернуться к полноценным соревнованиям. Даже не хочу такое комментировать.

в Пекине? Заняли второе место. Понятное дело, что хотели выиграть, но получилось как есть. Я рад этой медали, потому что в команде было очень много молодых ребят. Мы сделали все, что смогли», – сказал нападающий и сборной России.