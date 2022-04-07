Сергей Светлов: «Трактор» способен сыграть с «Металлургом» как минимум на равных, если не будет отсиживаться»

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Сергей Светлов поделился мыслями о серии «Металлург» – «Трактор» (1-1).

«Очень ровная и интересная серия. Первый матч с запасом взяла «Магнитка», во второй встрече Челябинск учел все ошибки, сыграл смелее и активнее. 

На мой взгляд, у «Трактора» есть потенциал играть в этой серии первым номером, все-таки у «Металлурга» за плечами напряженная и эмоциональная серия с «Авангардом». Из-за этого на каких-то отрезках «Магнитка» чуть проседает.

Если Челябинск не будет отсиживаться, то способен сыграть с чемпионом регулярного первенства как минимум на равных», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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