Сергей Светлов: «Трактор» способен сыграть с «Металлургом» как минимум на равных, если не будет отсиживаться»

поделился мыслями о серии «Металлург» – (1-1).

«Очень ровная и интересная серия. Первый матч с запасом взяла «Магнитка», во второй встрече Челябинск учел все ошибки, сыграл смелее и активнее.

На мой взгляд, у «Трактора» есть потенциал играть в этой серии первым номером, все-таки у за плечами напряженная и эмоциональная серия с «Авангардом». Из-за этого на каких-то отрезках «Магнитка» чуть проседает.

Если Челябинск не будет отсиживаться, то способен сыграть с чемпионом регулярного первенства как минимум на равных», – сказал бывший тренер клубов .