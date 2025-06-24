Рыбин о хоккее в РФ: «У нас не засилье богатых детей, приходят те, кто может себе позволить. Выдайте малообеспеченным форму, клюшки, они будут сосредоточены на спорте, станут лучшими»
«Если Фетисов говорит, что надо выдавать клюшки. Выдавайте форму. Далеко не все себе это могут позволить, хоккей нынче стал дорогим видом спорта.
Одевайте, если к вам дети пришли многодетные или малообеспеченные семьи. Выдавайте им форму, если у ребят есть желание. Они и будут самыми лучшими, потому что будут сосредоточены на хоккее.
А не вот эти, которых привезли на тренировку, а потом с нее забрали. Детскому хоккею нужно более пристально внимание уделять. Все говорят, что у нас засилье богатых детей.
У нас не засилье богатых детей, просто приходят те, кто может себе это позволить. А те, кто не может себе позволить играть в хоккей, уходят, к сожалению, на другие секции», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин.
Рыбин о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Москва обеспечена формой, а другие регионы? Пусть в Жуковском каток посмотрит – он с ума сойдет. Каких Овечкиных мы должны выпускать?»
Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»