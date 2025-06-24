Рыбин о хоккее в РФ: «У нас не засилье богатых детей, приходят те, кто может себе позволить. Выдайте малообеспеченным форму, клюшки, они будут сосредоточены на спорте, станут лучшими»

Максим Рыбин высказался о доступности хоккея для российских детей.

«Если Фетисов говорит, что надо выдавать клюшки. Выдавайте форму. Далеко не все себе это могут позволить, хоккей нынче стал дорогим видом спорта.

Одевайте, если к вам дети пришли многодетные или малообеспеченные семьи. Выдавайте им форму, если у ребят есть желание. Они и будут самыми лучшими, потому что будут сосредоточены на хоккее.

А не вот эти, которых привезли на тренировку, а потом с нее забрали. Детскому хоккею нужно более пристально внимание уделять. Все говорят, что у нас засилье богатых детей.

У нас не засилье богатых детей, просто приходят те, кто может себе это позволить. А те, кто не может себе позволить играть в хоккей, уходят, к сожалению, на другие секции», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин.

Рыбин о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Москва обеспечена формой, а другие регионы? Пусть в Жуковском каток посмотрит – он с ума сойдет. Каких Овечкиных мы должны выпускать?»

Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»