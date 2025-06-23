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Сафронов о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Мы следим за сборной, КХЛ, но детско-юношеский спорт – фундамент, им нужно заниматься комплексно»

Кирилл Сафронов ответил на слова Вячеслава Фетисов о развитии хоккея в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил, что России нужно выпускать больше звездных игроков: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил».

«Я очень плотно нахожусь в системе детского хоккея, 10 лет в этом году исполнилось клубу, который я основал по завершению профессиональной карьеры.

Каждое лето я провожу сборы для защитников. В этом году около 50 игроков приехало со мной потренироваться. Надо работать, надо постоянно обучаться, обучать тренеров, что самое главное.

А главное – надо сохранять то, что у нас есть. Строятся дворцы, арены, есть и действующие объекты, которые нужно сохранять, развивать и популяризировать через таких легенд, как Фетисов.

Детским спортом надо заниматься комплексно. Мы все наблюдаем за хоккеем высших достижений: сборная, КХЛ. Но детско-юношеский хоккей – это фундамент, который тоже нельзя забывать, следить за ним. Там есть чем заниматься, и есть куда расти», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Кирилл Сафронов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoКирилл Сафронов
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Фетисов
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детский хоккей
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