«Бостон» будет использовать 2 варианта логотипа: на темном фоне для домашних матчей и на светлом для выездных

«Бостон» показал новую эмблему клуба.

Пресс-служба «Брюинс» в соцсети опубликовала обновленный вариант логотипа команды. На новой эмблеме изменены цвет фона с белого на темный, а также цвета лучей и литеры B.

С сезона-2025/26 «Бостон » будет использовать оба варианта логотипа: на темном фоне для домашних игр, на светлом – для выездных матчей.

Ранее эти версии лого использовались в сезоне 100-летия клуба (2023/24).

Изображение: x.com/NHLBruins