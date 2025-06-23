«Бостон» будет использовать 2 варианта логотипа: на темном фоне для домашних матчей и на светлом для выездных
«Бостон» показал новую эмблему клуба.
Пресс-служба «Брюинс» в соцсети опубликовала обновленный вариант логотипа команды. На новой эмблеме изменены цвет фона с белого на темный, а также цвета лучей и литеры B.
С сезона-2025/26 «Бостон» будет использовать оба варианта логотипа: на темном фоне для домашних игр, на светлом – для выездных матчей.
Ранее эти версии лого использовались в сезоне 100-летия клуба (2023/24).
Изображение: x.com/NHLBruins
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Бостона»
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