Сафронов о 1400-м очке Овечкина: «Не удивлен. Я написал Саше, поздравил с новой покоренной отметкой и праздником Благовещения Пресвятой Богородицы»

Андрей Сафронов поздравил Александра Овечкина с 1400-м очком в НХЛ.

«Не удивлен очередным достижением Овечкина. Я сегодня написал Саше, поздравил его не только с новой покоренной отметкой, но и с большим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Так что сегодня двойной праздник.

Пожелал Саше здоровья, побед на всех направлениях, но самое главное – спортивного долголетия и поменьше травм», – сказал бывший генменеджер сборной России.

Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол