Алексей Жамнов: «Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды»

считает Александра Овечкина легендой российского хоккея в НХЛ.

«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов.

Саша – молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки.

– легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», – сказал главный тренер сборной России.

Овечкин забил 773-й гол в НХЛ. До Хоу – 28 шайб|

Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол