Алексей Жамнов: «Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Политика Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов считает Александра Овечкина легендой российского хоккея в НХЛ.

«Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов.

Саша – молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки.

Александр Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», – сказал главный тренер сборной России.

Овечкин забил 773-й гол в НХЛ. До Хоу – 28 шайб|

Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные