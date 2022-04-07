Сергей Федоров: «ЦСКА никогда не ориентируется на игру вторым номером»

сообщил, что ЦСКА никогда не ориентируется на игру вторым номером.

В третьем матче серии финала Запада (2-1) команда победила СКА со счетом 6:2.

«Почему до третьего периода молчали все игроки ЦСКА, кроме третьего звена? Не соглашусь, что другие ребята молчали. Просто по каким-то причинам не получалось реализовать то, что хотели. В желании нельзя отказать всем игрокам нашей команды, которые выходят на каждую встречу. Но это не выливалось в активные острые действия.

Не думаю, что до конца могу ответить на ваш вопрос, но что-то сдвинулось с мертвой точки. Именно в [этой] встрече и именно в той ситуации, когда мы проигрывали 0:2 при неплохой игре. Считаю, что СКА хорошо двигался с шайбой, и начало второго периода было за командой соперника. Мы не могли владеть шайбой в связи с хорошим движением соперника.

Не раз говорил, что без шайбы сложно сыграть первым номером, если при потере шайбы сразу нет плотного давления на игроков соперника. Тут дело не в одном нашем нападающем, а во всей тройке. Поэтому еще раз повторюсь, что мы никогда не планировали играть вторым номером.

Может быть, так кажется со стороны. И это нормально, потому что не всегда получается сразу вступить в отбор. Иногда приходится сворачиваться, но мы никогда не ориентируемся на игру вторым номером, потому что площадки меньше, а интенсивность выше, и команда у нас построена под агрессивную и быструю игру первым номером», – сказал главный тренер .

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