Назаров о Ротенберге: «Он многое делает, чтобы наш хоккей продолжал развиваться семимильными шагами»

Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с 41-летием.
«От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» хотел бы поздравить главного тренера СКА Романа Ротенберга с днем рождения.
Несмотря на санкции, наш хоккей продолжает развиваться семимильными шагами. Считаю, что Роман делает для этого многое. Желаю ему удачи в нашем трудном деле.
Предстоит проделать большой и интересный путь. Продолжаем следить за финальными сериями в конференциях», – сказал главный тренер «Сочи».
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