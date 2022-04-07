Назаров о Ротенберге: «Он многое делает, чтобы наш хоккей продолжал развиваться семимильными шагами»

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Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с 41-летием.

«От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» хотел бы поздравить главного тренера СКА Романа Ротенберга с днем рождения.

Несмотря на санкции, наш хоккей продолжает развиваться семимильными шагами. Считаю, что Роман делает для этого многое. Желаю ему удачи в нашем трудном деле.

Предстоит проделать большой и интересный путь. Продолжаем следить за финальными сериями в конференциях», – сказал главный тренер «Сочи».

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова

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