Назаров о Ротенберге: «Он многое делает, чтобы наш хоккей продолжал развиваться семимильными шагами»

поздравил Романа Ротенберга с 41-летием.

«От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» хотел бы поздравить главного тренера СКА Романа Ротенберга с днем рождения.

Несмотря на санкции, наш хоккей продолжает развиваться семимильными шагами. Считаю, что Роман делает для этого многое. Желаю ему удачи в нашем трудном деле.

Предстоит проделать большой и интересный путь. Продолжаем следить за финальными сериями в конференциях», – сказал главный тренер .

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова