Минспорта Самарской области должно «Ладе» 30 млн рублей (Metaratings)

Теги Лада ЦСК ВВС бизнес ВХЛ кризис деньги Хоккей

Минспорта Самарской области должно «Ладе» 30 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановил финансирование клуба ВХЛ.

По этой причине «Лада» планирует закрыть задолженности перед игроками, а также начать предсезонную подготовку за счет средств из бюджета Самарской области.

По ходу сезона-2021/22 Минспорта области перенаправило часть средств, предназначенных «Ладе», самарскому ЦСК ВВС.

Как сообщает издание, область должна тольяттинскому клубу 30 млн рублей. В клубе рассчитывают, что деньги появятся в апреле-мае. 

Источник, близкий к «Ладе», сообщил, что 30 млн рублей – это примерно 1/10 годового бюджета клуба. 

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады». Завод ушел в корпоративный отпуск из-за кризиса поставок электронных компонентов

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