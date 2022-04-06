Минспорта Самарской области должно «Ладе» 30 млн рублей (Metaratings)

Минспорта Самарской области должно «Ладе» 30 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановил финансирование клуба .

По этой причине планирует закрыть задолженности перед игроками, а также начать предсезонную подготовку за счет средств из бюджета Самарской области.

По ходу сезона-2021/22 Минспорта области перенаправило часть средств, предназначенных «Ладе», самарскому ЦСК ВВС.

Как сообщает издание, область должна тольяттинскому клубу 30 млн рублей. В клубе рассчитывают, что деньги появятся в апреле-мае.

Источник, близкий к «Ладе», сообщил, что 30 млн рублей – это примерно 1/10 годового бюджета клуба.

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады». Завод ушел в корпоративный отпуск из-за кризиса поставок электронных компонентов