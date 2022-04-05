Гендиректор «Лады»: «Звено Белозеров – Денежкин – Назаров на карандаше у клубов КХЛ. Спрос есть и на ряд других игроков»

Александр Чеботарев рассказал об интересе клубов к игрокам «Лады».

– Насколько сейчас активизировались клубы КХЛ в плане лидеров «Лады»? Ведь потери легионеров надо будет как-то восполнять.

– Звено Андрей Белозеров – – Михаил Назаров на карандаше у клубов КХЛ.

Еще в декабре к нам обращались по поводу продажи Белозерова и Назарова. Спрос есть не только на них, но и на ряд других игроков.

На сегодняшний день все будет рассматриваться в рамках регламента. Мы не сможем повторить предложение от клуба КХЛ с учетом сложившейся ситуации. Компенсация рассчитывается по формуле.

Единственное, о чем мы можем говорить с хоккеистами: если что-то не пойдет на новом месте, чтобы они в этом случае вернулись к нам, а не ехали в фарм-клуб.

Многие клубы-лидеры лишатся своих ведущих игроков. У нас могут забрать в КХЛ четыре-пять хоккеистов, – заявил генеральный директор «Лады».