Крылов о Толчинском: «В ближайшие 2 года в России он будет играть только за «Авангард»

высказался о будущем форварда «Авангарда» Сергея Толчинского.

Действующий контракт клуба с 27-летним нападающим рассчитан до 30 апреля. Он ограниченно свободный агент.

– Может ли Толчинский покинуть команду?

– Не очень понимаю вопросов по Толчинскому, потому что как минимум в ближайшие два года он закреплен за нами. Если он изъявит желание играть в Северной Америке или Европе, это его право. Но в России он будет играть только за «Авангард».

Не очень понимаю степень интереса к его фигуре. Может быть, агент возбуждает интерес, это его работа, но лично я спокоен: если Сергей хочет играть в «Авангарде», мы всегда договоримся.

– По тем, у кого контракты заканчиваются, обновлений нет?

– Я этот вопрос, как и тренерский, готов обсуждать только после подведения итогов сезона и утверждения концепции на ближайшее время в рамках переезда команды в Омск, - сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Толчинский не хочет переезжать в Омск. Это может стать фактором в переговорах с «Авангардом» («Бизнес Online»)