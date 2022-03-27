Панин об уходе легионеров «Салавата»: «Лямся остался, он показал свои яички»

Григорий Панин поделился мыслями об уходе легионеров из «Салавата».

Клуб проиграл «Трактору» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Вы считаете, что легионеры вас подставили, когда уехали?

– У судей есть понятие «человеческий фактор». Каждый решение принимает сам для дальнейшей жизни. Они оценивают риски. Почему мы должны их осуждать?

Тут вопрос. Лямся остался, он показал свои яички. Мы не осуждаем выбор человека, все взрослые люди. Но есть люди, которые вызывают уважение.

Все писали нам. Фил [Ларсен] писал, что очень скучает по Уфе. Он очень хочет вернуться. Я же знаю, что стоять и смотреть – это тяжело. А они-то просто сидят. Ты сидишь и не занимаешься хоккеем. Ему 33 года, он играл в хоккей и все было хорошо. А потом по щелчку пальцев все это уходит, – сказал защитник «Салавата Юлаева».