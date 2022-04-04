Гендиректор «Салавата» об уходе легионеров: «Не считаю, что они нас подставили, не было злого умысла. Но они нас очень подвели»

Ринат Баширов высказался об уходе легионеров из «Салавата Юлаева».

– Вы считаете, что иностранцы подставили «Салават Юлаев», когда уехали?

– Много раз пытался ответить на этот вопрос. Не считаю, что они нас подставили. Здесь не было преднамеренных действий.

У легионеров не было злого умысла. Тем более они действовали в рамках регламента . Любой игрок может принять самостоятельное решение о прекращении контракта. Они это сделали.

Конечно же, это отразилось на их финансовом положении. У них возникли значительные потери. Но им уже было все равно. Нам их сложно понять. У нас разный менталитет. У каждого из легионеров была своя причина для отъезда. Просто решение об этом было консолидированным.

Можно сказать лишь о том, что легионеры нас очень подвели. Подходили в плей-офф в отличной форме, видели по товарищеским матчам, как была готова молодежь. К плей-офф подходил с большим запасом прочности.

– Как вы расстались с легионерами, что сказали им в конце?

– Легионеры были очень напуганы, напряжение после известных событий возрастало с каждым днем. Сказал им дежурную фразу: «Никто вас силой тут держать не будет». После этих слов я услышал такой громкий выдох. Они так обрадовались…

У меня было ощущение, что иностранцы вполне реально представляли себе, что мы их сейчас где-то запрем.

Стало понятно, что не стоит дальше друг друга мучить. Понимали, что это ненормальная ситуация. Мы никому не читали лекций о политике. Сказал им, что они точно пожалеют о том, что оказались не с нами в трудный момент.

– Правда, что Лямся сказал вам: «Легионеры больше нам не помогут, только навредят, надо их отпустить»?

– Да, так и было. Накануне отъезда (перед вторым матчем с «Сибирью») ночью иностранцы позвонили главному тренеру и сообщили о своем решении уехать. У них был жесткий разговор. Томи сказал нам, что не согласен с их позицией.

При этом легионеры собирались выйти на второй матч с «Сибирью». Лямся сказал: «Это уже не игроки «Салавата Юлаева», больше они нам не помогут. Лучше сразу все отрезать и идти вперед с новой командой».

– Вы понимаете, что ситуация все равно выглядит странно. У вас уехали все легионеры, очень много игроков из Финляндии. А Лямся остался без вопросов. Он политически более зрелый, чем хоккеисты?

– Томи просто не было в чате легионеров. Поэтому он не знал, что все собрались уезжать (смеется).

Думаю, что тут объяснение простое. Он взрослый человек, который правильно понимает свою ответственность перед болельщиками, перед своей семьей.

После разговора с Лямсей у меня было такое облегчение, прямо выдохнул. Если бы он тоже уехал, вряд ли бы мы сыграли хорошо. Это и эмоционально было бы очень нелегко.

После того, как легионеры уехали, поговорили с игроками. Сказали, что настало время, когда команде необходимо «держать строй». Ребята нас поддержали, сказали, что справятся и без легионеров. Задачи с нас никто не снимал. Не думаю, что мы лукавили перед друг другом в тот момент, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».