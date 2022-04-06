Марнер забросил «Флориде» 2 шайбы за 37 секунд – в меньшинстве и большинстве. Он побил рекорд НХЛ, которым владел Лемье

забил в меньшинстве и большинстве в матче с «Флоридой» за 37 секунд.

Форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (6:7 ОТ).

В самом начале второго периода он забросил сначала в меньшинстве, а затем в большинстве. Интервал между голами составил 37 секунд игрового времени.

Таким образом, Марнер установил новый рекорд НХЛ. Ранее быстрее всех такой дубль удалось сделать из «Питтсбурга» – за 47 секунд в матче с «Чикаго» в марте 1989 года.

24-летний канадец всего сегодня набрал 4 (2+2) очка. В сезоне у него стало 88 (31+57) баллов в 61 матче. Он впервые достиг отметки 30 голов за сезон.