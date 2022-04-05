Леонид Вайсфельд: «Йокерит» постоянно вел себя по-хамски. Складывалось впечатление, что они делают КХЛ одолжение своим присутствием»

считает, что «Йокерит» постоянно вел себя по-хамски.

Ранее клуб объявил об уходе из КХЛ.

«По поводу всех этих иностранных клубов я скажу так: хорошо, когда они сами заинтересованы и хотят играть. А когда их тянут за уши, а они любыми способами пытаются этого избежать, то это никому не нужно и не приносит пользы.

Вообще, это достаточно очевидная тема. Россию убрали из всех международных соревнований, неужели у кого-то были иллюзии, что «Йокерит» останется в КХЛ? Надо понимать, что принял такое решение, на которое никто в нашей стране повлиять не может. Они просто сказали, что уходят – и все.

И ведь они постоянно себя так вели по-хамски, и складывалось впечатление, что они делают КХЛ одолжение своим присутствием и их все должны носить на руках. Я считаю, что это непозволительно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .