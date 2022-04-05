Вайсфельд о «Йокерите»: «С ними столько проблем было! Мне кажется, многие клубы перекрестились, когда они отказались от КХЛ»

считает, что многие клубы перекрестились, когда «Йокерит» ушел из КХЛ.

«Если говорить со спортивной точки зрения, то «Йокерит» всегда играл только в регулярке, а плей-офф, такое впечатление, их вообще не интересовал. Я уж не знаю, с чем это связано, но они очень слабо там играли, сдувались как воздушный шарик.

Кроме того, с ними же столько проблем было каждый год! Мне кажется, многие клубы перекрестились, когда они отказались от КХЛ. То они игроков не пускают, то с визами какие-то проблемы, то они сезон заканчивают», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет