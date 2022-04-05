Александр Пашков: «Иностранные команды КХЛ сейчас должны быть на втором плане, надо заниматься своим хоккеем»

считает, что иностранные команды должны быть на втором плане.

«Выход из лиги переживем, конечно. Мне кажется, что иностранные команды КХЛ сейчас должны быть на втором плане, надо заниматься своим хоккеем.

Сейчас сложная ситуация, надо смотреть, что делать с календарем КХЛ. Важно сохранить уровень, плюс нужна определенная подпитка. Может, даже подумать о вылете аутсайдеров из КХЛ. Лига чересчур законсервировалась. Варианты всегда есть, чтобы оживить соревнование.

Нужно поднимать интерес к хоккею и давать стимул другим хоккейным центрам», – сказал ллимпийский чемпион.