Калинин о матче с «Металлургом»: «Не очень довольны, что пропустили четыре гола. Будем разбирать ошибки»

прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (6:4, 1-1).

– Сложная игра, как и предыдущая. Думаю, все матчи будут такими. Здесь плей-офф, финал конференции. Никто не собирается уступать. Плотная игра на всех участках площадки. Сами дали шанс отыграться сопернику.

– Ты впервые за девять лет забросил шайбу в плей-офф. Эмоции дополнительные появились после этого?

– Даже не знал, что есть такая цифра. Просто был рад забить гол именно в этой игре. Не знаю свою статистику, не интересуюсь.

– «Трактор» забил шесть голов и пропустил четыре. Насколько тебя устраивает, что в обороне потеряли немножко?

– Мы не очень довольны, что пропустили четыре гола, но игра уже закончилась. Это история. Мы победили. Будем разбирать ошибки. На это у нас есть день. Знаем, у них быстрое, сильное нападение. Надо создавать большую плотность в средней зоне, отодвигать их от своих ворот, больше шайб блокировать – это успех игры в обороне.

– Драка, наверняка, подхлестнула?

– Отмечу Сергея Телегина, хорошая была драка. Постоял за партнера. Что касается нашей игры, где-то раскрепостились, начали двигаться с шайбой в зоне, создавать больше моментов, наносить больше бросков. Старались бросать отовсюду, накладывать смены. Отсюда – голы. Может, подловили их на пересменке, – сказал нападающий «Трактора».

Керри и Сергей Телегин подрались в матче «Металлург» – «Трактор»