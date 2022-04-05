Воробьев о 4:6 от «Трактора»: «Причины поражения будут найдены в раздевалке. Есть моменты, которые провели не так, как договаривались»

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Илья Воробьев сообщил, что причины поражения от «Трактора» (4:6) будут найдены в раздевалке.

«Второй период нам совсем не удался, в этом вся разница. Проиграли сами. Есть моменты, которые провели не так, как договаривались. В КХЛ нужно играть правильно, этого мы сегодня не сделали.

Второй период в первой игре был хорошим, сегодня нет. Дает ли сегодняшняя игра шанс Налимову выйти в основе в следующей? Нет.

Причины поражения будут найдены в раздевалке. Где-то, возможно, не хватило свежести, где-то принятия решений. Не хочу искать оправдания, разберемся. Во втором периоде был другой план, его не сделали. «Трактор» перестроился? Спросите об этом у Анвара [Гатиятулина]. Мы тоже перестраиваемся», – сказал главный тренер «Металлурга».

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