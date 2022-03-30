Виталий Меньшиков сообщил, что у него есть несколько предложений от российских команд КХЛ.
В сезоне-2021/22 защитник играл за «Йокерит». Ранее клуб снялся с первого раунда Кубка Гагарина.
– Как клуб юридически расстался с вами?
– У меня все еще действует контракт до 30 апреля. Руководство сказало нам, что выполнит все финансовые обязательства. А кто хочет, может продолжить сезон в европейских лигах. До дедлайна оставалось пару дней. У нас около 12 человек перешли в чемпионаты Финляндии, Швейцарии, Швеции. Был выбор: продолжить сезон или ждать следующего.
– Вы не думали поехать в Европу?
– У меня были предложения из Финляндии и других сильных лиг, но в такой ситуации решил остаться рядом с семьей.
– Перед следующим сезоном вас ждет долгая пауза.
– У меня есть несколько предложений от российских команд КХЛ, но приоритет – дождаться решения по будущему «Йокерита». У нас есть определенные договоренности по следующему контракту, но пока все на паузе, так как нет ясности по судьбе клуба в КХЛ.
– Что говорил генеральный менеджер, когда распустили команду?
– Они однозначно хотят продолжить выступление в КХЛ. Но все это будет обсуждаться, в том числе с руководством лиги. Это не мой вопрос.
– Понимаю. Вы ставите для себя какой-то дедлайн по переговорам с «Йокеритом»?
– У меня действующий контракт до 30 апреля. До этой даты я все равно не могу подписывать предложения от других клубов по регламенту лиги, – сказал защитник финского клуба.