сообщил, что у него есть несколько предложений от российских команд .

В сезоне-2021/22 защитник играл за . Ранее клуб снялся с первого раунда Кубка Гагарина.

– Как клуб юридически расстался с вами?

– У меня все еще действует контракт до 30 апреля. Руководство сказало нам, что выполнит все финансовые обязательства. А кто хочет, может продолжить сезон в европейских лигах. До дедлайна оставалось пару дней. У нас около 12 человек перешли в чемпионаты Финляндии, Швейцарии, Швеции. Был выбор: продолжить сезон или ждать следующего.

– Вы не думали поехать в Европу?

– У меня были предложения из Финляндии и других сильных лиг, но в такой ситуации решил остаться рядом с семьей.

– Перед следующим сезоном вас ждет долгая пауза.

– У меня есть несколько предложений от российских команд КХЛ, но приоритет – дождаться решения по будущему «Йокерита». У нас есть определенные договоренности по следующему контракту, но пока все на паузе, так как нет ясности по судьбе клуба в КХЛ.

– Что говорил генеральный менеджер, когда распустили команду?

– Они однозначно хотят продолжить выступление в КХЛ. Но все это будет обсуждаться, в том числе с руководством лиги. Это не мой вопрос.

– Понимаю. Вы ставите для себя какой-то дедлайн по переговорам с «Йокеритом»?

– У меня действующий контракт до 30 апреля. До этой даты я все равно не могу подписывать предложения от других клубов по регламенту лиги, – сказал защитник финского клуба.