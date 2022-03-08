Мэттьюс забросил 40 шайб в 4-й раз за 6 сезонов и повторил рекорд «Торонто»

Теги Торонто Коламбус НХЛ рекорды Дэррил Ситтлер Рик Вайв Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 40 шайб в 4-й раз за 6 сезонов и повторил рекорд «Торонто».

Американец отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4). 

24-летний игрок повторил клубный рекорд Дэррила Ситтлера по числу сезонов с 40 или более шайбами. 

В текущем сезоне Мэттьюс первым достиг этой отметки и возглавляет гонку снайперов, опережая Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Криса Крайдера («Рейнджерс») с 38 голами. 

Рекорд «Лифс» по голам за сезон принадлежит Рику Вэйву (54 в сезоне-1981/82). Он трижды достигал отметки 50 голов, также в истории клуба это удавалось Дэйву Андрейчуку и Гэри Лиману. 

В 53 матчах в сезоне на счету Мэттьюса стало 72 (40+32) очка. 

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