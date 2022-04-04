Крикунов об «Авангарде»: «Можно поработать, если обратятся. Пока что у меня нет предложений и я свободен»

не против сменить на посту главного тренера .

«Он выиграл Кубок Гагарина, в этом году собрал команду и подготовил неплохо, очень даже нормально отработал в «Авангарде». Я знаю, почему он не остался. Хартли хочет закончить работу, хочет дома побыть, поэтому и уехал.

Если бы «Авангард» обратился бы ко мне? Ко мне никто не обращался и ничего не предлагал, но, если обратятся, можно поработать, я не заканчивал карьеру. Пока что у меня нет предложений и я свободен», – сказал бывший главный тренер сборной России.