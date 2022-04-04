Плющев об отъезде игроков в НХЛ: «Удивляет, почему отвечающие за хоккей люди не понимают, что для России – это геополитический вид спорта, а не какой-то драмкружок»

считает, что хоккей – геополитический вид спорта для России.

– СКА собирается покинуть Марченко, которого ждет . Морозов собирается в . Еще год назад их называли будущим питерского клуба, но оба оказались не нужны тренерскому штабу армейцев.

– Вы понимаете, молодые игроки хотят играть в хороший, добротный, конкурентный хоккей. И прекрасно все понимают, когда им предлагают поучаствовать в драмкружке. Хоккеист просто терпит до поры до времени, пока не может изменить свою карьеру. А дальше мы видим, какие они решения принимают.

– Уезжают при первой возможности.

– Тренер должен видеть игрока не какой он сейчас, а каким будет через несколько лет. Меня удивляет другое. Почему люди, отвечающие в нашей стране за хоккей, не понимают, что для нас – это геополитический вид спорта, а не какой-то, как я уже сказал, драмкружок.

– Тренеры ЦСКА больше доверяют своим игрокам?

– У москвичей изначально был достаточно приличный состав, который мог определять многое. Но все равно тренерскому штабу пришлось проглотить горькую пилюлю. Потом игроки сказали: мы, мол, сыграем как надо, только нас не трогайте! Так и получилось. Стало быть, к успехам команды тренеры никакого отношения, по сути, не имеют.

– Разве Федоров не прогрессирует как тренер в этом сезоне?

– Никакого прогресса не вижу. Олимпиада это показала. Так же, как и в целом, не вижу никакого прогресса в развитии нашего хоккея, – сказал бывший тренер сборной России.