Вячеслав Фетисов: «Капризов стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт»

поделился мыслями о новом рекорде .

В матче с «Каролиной» (3:1) форвард «Миннесоты» набрал 84-е и 85-е очко в сезоне и побил рекорд «Уайлд», установленный Марианом Габориком (83 балла в 77 матчах).

«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт.

Сейчас самое главное не то, сколько очков он сможет набрать, главное – сохранить такое состояние до плей-офф. Игры на вылет всегда по-другому складываются, нежели в регулярном сезоне. Там закаляется сталь. И лишь бы обошлось без травм», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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