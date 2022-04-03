Первый тренер Капризова: «Он не следит за рекордами, думаю. Просто выходит и делает свое дело»

Первый тренер считает, что он не следит за рекордами.

Сегодня 24-летний игрок стал рекордсменом «Миннесоты» по очкам за сезон (85+...), превзойдя достижение Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/08).

«Идет работа, Кирилл старается. Результат пришел. Думаю, он не следит за рекордами. Кирилл просто выходит и делает свое дело.

Конечно, приятно, что он не останавливается и идет вперед. Это историческое событие для клуба. Сколько лет у «Миннесоты» не обновлялся рекорд», – сказал Андрей Лучанский.

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