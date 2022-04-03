Капризов забил в 6-м матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты». Лучшие серии россиян в истории – 8 игр

Кирилл Капризов забил в 6-м матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты».
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1). На отрезке из 6 матчей у него 7 шайб.
Ранее подобные серии в «Уайлд» выдавали Брайан Ролстон (2007/08) и Нино Нидеррайтер (2017/18).
Отметим, что российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии составляет 8 матчей. Его делят Александр Могильный (1992/93, «Баффало») и Павел Буре (1993/94, «Ванкувер»).
Капризов – 2-я звезда матча с «Каролиной»: 1+1, 9-е очко в 6 последних играх