Капризов забил в 6-м матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты». Лучшие серии россиян в истории – 8 игр

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Кирилл Капризов забил в 6-м матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты».

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1). На отрезке из 6 матчей у него 7 шайб. 

Ранее подобные серии в «Уайлд» выдавали Брайан Ролстон (2007/08) и Нино Нидеррайтер (2017/18). 

Отметим, что российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии составляет 8 матчей. Его делят Александр Могильный (1992/93, «Баффало») и Павел Буре (1993/94, «Ванкувер»). 

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