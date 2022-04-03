Капризов – 3-й россиянин в списке рекордсменов клубов НХЛ по очкам за сезон. Он присоединился к Кучерову и Панарину

– 3-й россиянин в текущем списке рекордсменов клубов по очкам за сезон.

Сегодня нападающий «Миннесоты» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Каролиной», что позволило ему обойти Мариана Габорика (85 очков против 83 в сезоне-2007/08). Рекорд словака продержался 14 лет.

До Капризова клубными бомбардирскими рекордами завладели ( , 128) и («Коламбус», 87) в сезоне-2018/19.

На протяжении 19 лет клубный рекорд «Флориды» (94 очка в сезоне-1999/00) удерживал Павел Буре, но его обошел Александр Барков в том же сезоне-2018/19 (96 баллов).

Ему же принадлежал рекорд «Ванкувера» (110 очков в сезоне-1992/93), превзойденный Хенриком Седином (112 в сезоне-2009/10).

У Капризова рекорд, который уже не покорится Овечкину – лучший сезон в истории своего клуба