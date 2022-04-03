Сергей Ласьков: «Маклюков чувствует себя лучше. Но вопрос о его выписке из больницы на данный момент не стоит»

рассказал о состоянии здоровья защитника .

«Алексей чувствует себя лучше.

Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

Защитник получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка. Шайба попала в голову хоккеисту . Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.

Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает