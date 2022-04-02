Павел Акользин: «Уже пришло приглашение, поэтому я с удовольствием приеду и буду защищать цвета сборной Казахстана»

Казахстанский форвард магнитогорского «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал прошедшую серию против «Авангарда», рассказал о состоянии Алексея Маклюкова, а также о готовности сыграть за сборную.

- Впервые в карьере сыграешь в финале конференции, как ощущения?

– Ощущения потрясающие. Рады, что вышли в финал конференции. Но цель у нас одна – завоевать Кубок Гагарина.

- Как отметили?

– Отмечать еще рано, будем готовиться к сопернику, разбирать его и искать ключи к победе в следующей серии.

- В этой серии с «Авангардом» вы уступали, но в итоге смогли отыграться и пройти дальше. В чем преимущество «Металлурга»?

– Да, первые два матча у нас не сложились, мы проиграли. Но нашли в себе силы. После двух встреч поговорили с ребятами, обсудили, как можно действовать. Тренер нам подсказал, сделал корректировки, и следующие три матча подряд мы выиграли. Но что случилось в шестом сами не понимаем, может, где-то перегорели или какой-то другой фактор повлиял.

На домашнюю последнюю игру выходили умирать на льду, чтобы закончить серию дома и порадовать своих болельщиков. Ключевые факторы – это самоотверженность, мы показали наш характер, он принёс нам победу.

- Что-нибудь известно о здоровье Алексея Маклюкова? Разговаривал с ним?

– Лёшка сейчас проходит обследование в больнице. Пока ничего не известно. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Мы все его поддерживаем. Хочу сказать огромное спасибо за этот самоотверженный эпизод. Желаем ему только скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

- Регулярный сезон отыграл в составе команды-лидера, что-то новое открыто для себя? Все-таки первый год вне дома.

– Пожалуй, такого особенного ничего не открыл, я просто стараюсь играть в тот хоккей, который требуют от меня тренеры, выполняю установку, всё, что от меня хотят видеть, и то же самое я делал в «Барысе», когда играл там. Лично для меня ничего такого нового нет. Я просто играю в хоккей и стараюсь помогать команде побеждать.

- Если говорить о личных результатах, какой рост отметил в связи со сменой обстановки?

– Рост, без сомнения, чувствую и стараюсь прибавлять от игры к игре. Разбираю свои игры, моменты, в которых нужно совершенствоваться. Недаром стал забивать при выходе один в «ноль». Когда-то меня критиковали в «Барысе» именно за это. Сейчас процент реализации в данном компоненте увеличился.

- Останутся силы на сборную?

– На сборную, безусловно, хватит. Уже пришло приглашение, поэтому я с удовольствием приеду и буду защищать цвета сборной Казахстана.

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