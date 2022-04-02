Колайаково о завершении рекорда Йэндла: «Позорный шаг «Филадельфии». Покажите немного уважения, карма очень сильна»

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Карло Колайаково раскритиковал «Филадельфию».

Бывший защитник клубов НХЛ недоволен тем, что «Флайерс» решили оставить в запасе защитника Кита Йэндла в матче против «Торонто».

Таким образом, у американского хоккеиста завершается рекордная серии из 989 матчей без пропусков в НХЛ.

«Позорный шаг «Филадельфии». Покажите немного уважения. Карма очень сильна», – написал Колайаково.

Тренер команды Майк Йео объяснил, что Йэндл остался вне игры по причине необходимости включить в состав больше молодых игроков.

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