Колайаково о завершении рекорда Йэндла: «Позорный шаг «Филадельфии». Покажите немного уважения, карма очень сильна»

Карло Колайаково раскритиковал «Филадельфию».

Бывший защитник клубов недоволен тем, что «Флайерс» решили оставить в запасе защитника в матче против «Торонто».

Таким образом, у американского хоккеиста завершается рекордная серии из 989 матчей без пропусков в НХЛ.

«Позорный шаг «Филадельфии». Покажите немного уважения. Карма очень сильна», – написал Колайаково.

Тренер команды Майк Йео объяснил, что Йэндл остался вне игры по причине необходимости включить в состав больше молодых игроков.