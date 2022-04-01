У Йэндла может прерваться рекордная серия из 989 матчей без пропусков. Под вопросом его участие в следующей игре «Филадельфии»

У может завершиться историческая серия без пропущенных матчей в .

Американец из-за болезни может пропустить следующий матч «Филадельфии» против .

В пятницу хоккеист провел тренировку, но в четвертой паре защитников.

Тренер «Флайерс» Майк Йео сообщил, что еще не принял решение по поводу состава на предстоящую игру.

На данный момент Йэндл является рекордсменом НХЛ по количеству матчей без пропусков – 989. Он не пропускает матчи регулярного чемпионата с 22 марта 2009 года.

Второе место в этом списке занимает Фил Кессел – 967 сыгранных матчей подряд.