Тренер «Филадельфии» о рекорде Йэндла: «Сейчас важно привлекать молодых игроков. Надеюсь, Кит осознает, насколько удивительно то, что он сделал»

объяснил решение не включать в состав на матч с «Торонто».

Таким образом, у американского хоккеиста завершается рекордная серии из 989 матчей без пропусков в .

«Он феноменальный профессионал. Кит справится с этим. Конечно, это разочарование для него, но этого и следовало ожидать от такого хоккеиста, который играет так долго, как он.

Я надеюсь, он просто осознает, насколько удивительно то, что он сделал. Сейчас, безусловно, есть разочарование.

Но не все могут сказать, что они сделали что-то такое, чего до этого в истории НХЛ никто не делал. Это то, чем можно гордиться.

На это решение повлияло то, что мы находимся в той точке сезона, когда для клуба важно привлекать молодых игроков.

Мы должны смотреть в будущее и дать шанс новым хоккеистам», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии».