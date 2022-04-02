Волков об 1:3 с ЦСКА: «СКА надо делать больше черновой работы перед воротами. Простыми бросками не забьешь»

высказался о поражении от ЦСКА (1:3) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Равная игра. Соперник забил на два гола больше. Движемся дальше.

– Второй период получился, наверное, самым удачным для СКА. За счет чего удалось прибавить после тяжелого начала матча?

– Я считаю, все периоды были хорошими. Мы играли в свой хоккей, придерживались своей тактики. Соперник позволил больше во втором периоде.

– Главный тренер только что говорил, что нужно играть нестандартно, хитро. Как можно это реализовать?

– Я считаю, надо делать больше черновой работы перед воротами. У них хороший голкипер.

Простыми бросками, думаю, не забьешь, так что надо сделать больший упор на то, чтобы его закрыть.

– Какие у вас функции в сочетании с и ? Чего от вас требуют в первую очередь?

– У нас функции у всех одинаковые: забивать голы и не пропускать. У нас нет разделения на первое, второе, третье, четвертое звено.

Все выполняют одну функцию. У кого-то получается, у кого-то нет. В предыдущем матче было по-другому, так что…

– Чем неудобен ЦСКА?

– Очень обученная команда. Придерживаются своего плана, строго играют в защите, в средней зоне, в нападении – в этом непростая команда, – сказал нападающий СКА.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее что есть в КХЛ, то у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд