Сергей Федоров: «Попов тащит ЦСКА весь плей-офф. Он был сильнейшим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу»

похвалил 41-летнего форварда ЦСКА Александра Попова.

– Попов – уникальный хоккеист для КХЛ. Несмотря на возраст, он всегда остается чуть ли не самым быстрым в ЦСКА.

– Он молодец. Весь плей-офф тащит команду.

Могу сказать, что он был сильнейшим нашим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу, набрал хорошую форму, а сейчас продолжает играть и радовать болельщиков.

– Комаров был к нему неравнодушен. Почему именно к Александру такое внимание?

– Думаю, это вопрос к Лео.

Сильные стороны Комарова вы сами знаете, поэтому не только Саша, но и вся наша команда поняла эту тему, собрали эмоции в кулак и спокойно продолжали играть в свой хоккей.

Да, что-то получалось, что-то нет, но парни спокойно относятся ко всему, потому что мы досконально знаем соперника.

Да, хоккей – это эмоции, единоборства, все бывает, но ребята молодцы, в третьем периоде уверенно доиграли этот матч, – сказал главный тренер ЦСКА.

Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее что есть в КХЛ, то у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд