Сергей Федоров: «Попов тащит ЦСКА весь плей-офф. Он был сильнейшим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу»

Сергей Федоров похвалил 41-летнего форварда ЦСКА Александра Попова.
– Попов – уникальный хоккеист для КХЛ. Несмотря на возраст, он всегда остается чуть ли не самым быстрым в ЦСКА.
– Он молодец. Весь плей-офф тащит команду.
Могу сказать, что он был сильнейшим нашим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу, набрал хорошую форму, а сейчас продолжает играть и радовать болельщиков.
– Комаров был к нему неравнодушен. Почему именно к Александру такое внимание?
– Думаю, это вопрос к Лео.
Сильные стороны Комарова вы сами знаете, поэтому не только Саша, но и вся наша команда поняла эту тему, собрали эмоции в кулак и спокойно продолжали играть в свой хоккей.
Да, что-то получалось, что-то нет, но парни спокойно относятся ко всему, потому что мы досконально знаем соперника.
Да, хоккей – это эмоции, единоборства, все бывает, но ребята молодцы, в третьем периоде уверенно доиграли этот матч, – сказал главный тренер ЦСКА.
Если борьба СКА и ЦСКА – лучшее что есть в КХЛ, то у нас проблемы. В финале Запада не видно ни мысли, ни звезд