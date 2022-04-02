Ротенберг после 1:3 от ЦСКА: «СКА стремится забивать как можно больше – это наш культурный код. Мы создаем много голевых моментов»

дал комментарий о поражении от ЦСКА в первом матче серии Кубка Гагарина.

Питерская команда уступила со счетом 1:3.

– Хорошая игра. Спасибо большое болельщикам. Допустили на одну ошибку больше. Будем работать, проанализируем все. Для нас самое важное – следующая игра.

– ЦСКА не первый раз в третьем периоде прибавляет. Сможет ли СКА особенно ответственно отнестись к этому в следующих матчах?

– Задача добавлять от периода к периоду, безусловно, стоит. Ребята проявили желание, старались, бились, ловили шайбу.

Возможно, Швец-Роговой получил серьезную травму. По самоотдаче нет вопросов, надо забивать, играть хитрее, зарывать вратаря. Моментов много, надо брать ответственность играть нестандартно. Будем к этому стремиться.

– СКА – самая результативная команда в плей-офф. Насколько вы делаете акцент именно на количество заброшенных шайб?

– Все зависит от игры. Всегда можно использовать разные варианты тактики. Мы стремимся забивать как можно больше – это наш культурный код.

В то же время мы играем впятером в обороне, впятером в атаке. Мы создаем много голевых моментов, несмотря на то, что соперник здорово играет в обороне.

– Возможно, вы не ожидали, что у ЦСКА так выстрелит третья тройка?

– У ЦСКА все тройки сильные. Попов всегда забивает. Мы ждем угроз от каждого звена ЦСКА. У нас тоже все звенья ровные.

Каждое может забить, доминирует, пытается создать как можно больше моментов.

Не может быть недооценок, все показали рвение, желание, нужно отработать детали и подготовиться к следующей игре, – заявил главный тренер .