Волков про Грубеца: «Уезжая, он не оставил никаких намеков на то, что не приедет. Мы ждем Шимона в Омске»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ Политика Шимон Грубец Хоккей

Алексей Волков сообщил, что Шимон Грубец не оставил намеков на то, что не вернется.

«Что касается контракта Грубеца, у него действующий контракт на следующий сезон, уезжая, он никаких намеков на то, что он не приедет, не оставил.

Как и другие иностранцы, он мог нас покинуть, но он этого не сделал. Мы надеемся, что все политические вопросы останутся политикам, а спорт будет вне ее.

Шимона мы ждем в Омске, надеемся, что приедет в хорошей форме и с хорошим настроением», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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