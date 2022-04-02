Волков про Грубеца: «Уезжая, он не оставил никаких намеков на то, что не приедет. Мы ждем Шимона в Омске»

сообщил, что не оставил намеков на то, что не вернется.

«Что касается контракта Грубеца, у него действующий контракт на следующий сезон, уезжая, он никаких намеков на то, что он не приедет, не оставил.

Как и другие иностранцы, он мог нас покинуть, но он этого не сделал. Мы надеемся, что все политические вопросы останутся политикам, а спорт будет вне ее.

Шимона мы ждем в Омске, надеемся, что приедет в хорошей форме и с хорошим настроением», – сказал генеральный менеджер .