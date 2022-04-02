Тубольцева о нежелании хоккеистов ехать в Омск: «Продукты, рестораны – все на нормальном уровне в Омске. Климат намного лучше, чем в столице, пробок нет»

Журналистка высказалась на тему нежелания хоккеистов играть в Омске.

«Хоккеисты не хотят ехать в Омск? Постоянно вижу эту фразу в статьях коллег и слышу от них же в Москве. И не перестаю удивляться.

Начну издалека. Года два назад я считала точно так же. Скажу даже больше: в первые пару поездок в Омск у меня было настроение открыть шампанское в три часа дня и плакать. Мне совсем не нравился этот город.

Но нужно сделать уточнение: я коренная петербурженка, обожающая свой город и его историю, которая кроме Северной столицы жила только в Москве, а лет до 18 вообще больше нигде в России не была.

Так вот я со своими интеллигентными замашками (извините, но мало у кого из хоккеистов они есть) в какой-то момент посмотрела на Омск с другой стороны, и мне там понравилось. Климат намного лучше, чем в столице, главное – пробок нет.

Есть классные хоккейные традиции и хоккейное комьюнити. Прикольно, когда таксист рассказывает, как прошлой ночью под одеялом с телефона смотрел матч , потому что жена запрещала так поздно телевизор включать.

Продукты, рестораны, спортзал, спортивные развлечения (другими я не интересуюсь) – все на нормальном уровне в Омске.

В этом сезоне я была во многих хоккейный городах России: в Нижнекамске, Уфе, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке и Омске.

И вот мне совсем не показалось, что Омск чем-то проигрывает другим городам из этого списка. Но почему-то туда едут хоккеисты. Причем, едут крутые хоккеисты», – написала журналистка Sport24.

В следующем сезоне «Авангард» вернется в Омск, где продолжается строительство новой арены на 12 тысяч зрителей. Последние четыре года команда играла в подмосковной Балашихе.