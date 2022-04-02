«Авангард» проведет церемонию закрытия сезона в Балашихе: «Завершаем 4-летнюю командировку. Хотим поблагодарить за поддержку»

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«Авангард» проведет церемонию закрытия сезона в Балашихе.

«Закрытие сезона на «Арене-Балашиха» – уже сегодня! Ждем тебя с 13:00 по Москве, будет много сюрпризов и моментов, достойных остаться в памяти.

«Авангард» завершает четырехлетнюю командировку – и мы хотим поблагодарить за поддержку в каждом матче. Го на арену, вход свободный», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе. Сезон-2022/23 клуб начнет в новом ледовом дворце в Омске.

«Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2022, уступив «Металлургу» (3-4 в серии).

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