«Авангард» проведет церемонию закрытия сезона в Балашихе: «Завершаем 4-летнюю командировку. Хотим поблагодарить за поддержку»

проведет церемонию закрытия сезона в Балашихе.

«Закрытие сезона на «Арене-Балашиха» – уже сегодня! Ждем тебя с 13:00 по Москве, будет много сюрпризов и моментов, достойных остаться в памяти.

«Авангард» завершает четырехлетнюю командировку – и мы хотим поблагодарить за поддержку в каждом матче. Го на арену, вход свободный», – говорится в сообщении клуба .

Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе. Сезон-2022/23 клуб начнет в новом ледовом дворце в Омске.

«Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2022, уступив «Металлургу» (3-4 в серии).